WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

05.02.2026 17:03:00

Why Chevron Stock Surged Over 16% in January

Shares of Chevron (NYSE: CVX) started this year by rallying 16.1% in January. That easily surpassed the S&P 500's 1.4% rise. Oil prices helped fuel that rally. However, crude oil wasn't the only catalyst sending Chevron stock higher last month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
