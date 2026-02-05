Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
05.02.2026 17:03:00
Why Chevron Stock Surged Over 16% in January
Shares of Chevron (NYSE: CVX) started this year by rallying 16.1% in January. That easily surpassed the S&P 500's 1.4% rise. Oil prices helped fuel that rally. However, crude oil wasn't the only catalyst sending Chevron stock higher last month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
04.02.26
|Syrien lässt Öl- und Gasvorkommen vor Küste erkunden (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)