Chime Financia a Aktie
WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099
|
06.01.2026 20:04:54
Why Chime Financial Stock Was Music to Investor Ears in December
The holiday month brought fintech Chime Financial (NASDAQ: CHYM) one of the best gifts a stock can receive -- a substantial bump higher in price. Across December, Chime's shares rose by more than 19%, lifted by a set of factors that included a recommendation upgrade from a prominent bank and a positive research note by an analyst who's now tracking the company. The bullish tone was set by that upgrade, which was made before market open on Dec. 1 by Goldman Sachs pundit Will Nance. According to his new evaluation, Chime stock is now a buy, up from Nance's previous tag of neutral. The new price target is $27 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Chime Financial Inc. Regristered Shs -A-
|
04.11.25
|Ausblick: Chime Financial A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Chime Financial A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Chime Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chime Financial Inc. Regristered Shs -A-
