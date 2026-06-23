Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
23.06.2026 10:05:00
Why China's Ban Gave a Boost to MP Materials and USA Rare Earth
On June 22, China added 10 U.S. companies to its export-control list, including rare-earth mining companies MP Materials (NYSE: MP) and USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). Both stocks are up over the past five days, despite the news.The restrictions are designed to stop dual-use item exports from China from reaching the companies. While the news appears negative on its face, the market often interprets these actions as a long-term validation of the companies' strategic importance and a catalyst for increased domestic government support.Here are two reasons why the two mining stocks are climbing, and one reason to be cautious.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|52,50
|-0,94%
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|23,37
|-3,11%
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