CIENA Aktie

CIENA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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12.10.2026 22:46:00

Why Ciena, Lumentum and other optical stocks were among the market’s biggest losers on Monday

The sharp moves could partly be a reaction to recent cautious commentary on AI spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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