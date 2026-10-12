CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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12.10.2026 22:46:00
Why Ciena, Lumentum and other optical stocks were among the market’s biggest losers on Monday
The sharp moves could partly be a reaction to recent cautious commentary on AI spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu CIENA Corp.
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14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
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13.10.26
|Börse New York in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)