CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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10.07.2026 18:05:58
Why Ciena Stock More Than Doubled in the First Half of 2026
Shares of Ciena (NYSE: CIEN) rose 109.8% in the first half of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The networking equipment veteran more than doubled due to accelerating demand for optical networking infrastructure tied to artificial intelligence workloads.The rally peaked in late May before a 21.8% pullback in June. For context, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 12.3% over the same period, and the Nasdaq-100 rose 15.7%.The stock also outperformed other networking heavyweights. For instance, Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) gained 52.5% in the first half while Extreme Networks (NASDAQ: EXTR) stopped just short of doubling with a 94.4% rise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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