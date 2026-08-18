CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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19.08.2026 01:35:00
Why Ciena Stock Tanked by Almost 9% on Tuesday
A significant price target reduction by an analyst was a headwind buffeting Ciena (NYSE: CIEN) on the second trading day of the week. The $100-per-share cut drained optimism for the tech stock, and its price fell by nearly 9% during the day's trading session.That pundit, TD Cowen's Joshua Buchalter, now believes Ciena's equity is worth $575 per share, well down from his previous fair value assessment of $675. Despite the chop, the analyst maintained his buy recommendation on the veteran tech stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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