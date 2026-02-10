Cipher Mining Aktie

WKN DE: A3CYXH / ISIN: US17253J1060

10.02.2026 01:45:31

Why Cipher Mining Stock Popped by Nearly 14% on Monday

Why Cipher Mining Stock Popped by Nearly 14% on Monday

Cryptocurrencies weren't doing all that well on Monday, but you wouldn't know that from the performance of Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) stock. The Bitcoin (CRYPTO: BTC) miner and, increasingly, artificial intelligence (AI) infrastructure specialist was the subject of a bullish new analyst note from a well-known investment bank. Encouraged by this, market players traded the stock up by almost 14% across that trading session. Well before market open that day, a Morgan Stanley team led by pundit Stephen Byrd initiated coverage of three Bitcoin miners -- in addition to Cipher Mining, the report also covered TeraWulf and Mara. Byrd tagged both Cipher Mining and TeraWulf with overweight (read: buy) recommendations, but slapped an underweight (sell) label on Mara.
Nachrichten zu Cipher Mining Inc Registered Shs

Analysen zu Cipher Mining Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Cipher Mining Inc Registered Shs 14,00 12,90% Cipher Mining Inc Registered Shs

