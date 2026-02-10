Cipher Mining Aktie
WKN DE: A3CYXH / ISIN: US17253J1060
|
10.02.2026 01:45:31
Why Cipher Mining Stock Popped by Nearly 14% on Monday
Cryptocurrencies weren't doing all that well on Monday, but you wouldn't know that from the performance of Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) stock. The Bitcoin (CRYPTO: BTC) miner and, increasingly, artificial intelligence (AI) infrastructure specialist was the subject of a bullish new analyst note from a well-known investment bank. Encouraged by this, market players traded the stock up by almost 14% across that trading session. Well before market open that day, a Morgan Stanley team led by pundit Stephen Byrd initiated coverage of three Bitcoin miners -- in addition to Cipher Mining, the report also covered TeraWulf and Mara. Byrd tagged both Cipher Mining and TeraWulf with overweight (read: buy) recommendations, but slapped an underweight (sell) label on Mara. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Cipher Mining Inc Registered Shs
|
02.11.25
02.11.25
Ausblick: Cipher Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Cipher Mining Inc Registered Shs
