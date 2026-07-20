CleanSpark Aktie

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WKN DE: A2PWWQ / ISIN: US18452B2097

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21.07.2026 00:21:44

Why CleanSpark Stock Surged Almost 11% Higher Today

Although the U.S. stock market as a whole came down with a case of the Mondays on the first trading day of the week, the crypto mining sector bounced well higher. Highly encouraging news from two industry mainstays helped lift sentiment toward peer companies.One of the beneficiaries was CleanSpark (NASDAQ: CLSK), whose stock closed nearly 11% higher that day.The most important development in the crypto mining sphere lately hasn't been related to its traditional activity. Several years ago, in order to take advantage of the hot build-out of artificial intelligence (AI)-capable infrastructure, miners began to pivot into the operation of AI data centers. CleanSpark was something of a holdout until recently. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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