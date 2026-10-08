Why Cloudflare Stock Rallied Nearly 14% in September

September was a solid month for Cloudflare (NYSE:NET) as the stock jumped 13.8%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence.

The broader market edged lower last month, as evidenced by the 0.5% decline of the S&P 500 during the same period. However, Cloudflare -- which makes websites quicker and more secure -- bucked the trend, driven higher by improving investor sentiment and several positive business developments.

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