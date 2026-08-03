CNH Industrial Aktie
WKN DE: A1W599 / ISIN: NL0010545661
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03.08.2026 17:26:33
Why CNH Industrial Stock Is Skyrocketing Today
CNH Industrial (NYSE: CNH) stock is enjoying strong bullish momentum in Monday's trading on the heels of the company's recent quarterly report. The agriculture and construction equipment specialist's share price had jumped 12% in the daily session as of 11:25 a.m. ET. The S&P 500 was up 1.1% at the same point in the session, and the Nasdaq Composite was up 1.7%. CNH published its Q2 results before the market opened this morning and delivered sales and earnings that topped expectations. With today's big post-earnings pop, the stock is now up roughly 26.5% this year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CNH Industrial N.V. Reg. Shs
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