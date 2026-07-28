Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.07.2026 23:00:16
Why Coca-Cola Stock Climbed to an All-Time High Today
Shares of Coca-Cola (NYSE: KO) rose to record highs on Tuesday after the beverage titan said the World Cup boosted its sales and profits.Image source: Getty Images.Coca-Cola's net revenue rose 7% year over year to $13.4 billion in the second quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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