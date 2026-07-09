Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
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10.07.2026 01:44:54
Why Cohu Stock Raced Nearly 6% Higher Today
On Thursday, an analyst's rather bullish initiation of coverage on Cohu (NASDAQ: COHU) stock clearly resonated with the market. Investors took that pundit's advice to heart, pushing the semiconductor diagnostics company's shares to an almost 6% share price gain that trading session.Just after Wednesday's market close, Baird's Quinn Fredrickson initiated his tracking of Cohu stock by pronouncing it an outperform (i.e., buy). He also set a price target of $65 per share for the highly specialized tech stock, anticipating nearly 18% upside to its current level. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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