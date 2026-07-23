Colas Aktie
WKN: 853381 / ISIN: FR0000121634
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23.07.2026 17:00:00
Why COLAs Have Lost Retirees 14% of Their Buying Power Since 2016
The average Social Security benefit is the highest it's ever been, $2,084 per month as of June 2026. The average spousal benefit is on the cusp of reaching four figures for the first time. Yet many Social Security beneficiaries aren't satisfied, and they may even believe their benefits don't go as far as they used to.If you're among them, you're not imagining things. Social Security benefits are actually losing their buying power, and there's one key reason why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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