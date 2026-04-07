ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|
07.04.2026 13:30:00
Why ConocoPhillips Stock Rocketed More Than 16% in March
Shares of ConocoPhillips (NYSE: COP) surged 16.3% in March, significantly outperforming the 5% decline in the S&P 500. The oil company benefited from a big surge in crude oil prices last month. Here's a look at what fueled its rally last month and whether the oil stock is a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ConocoPhillips
|108,00
|0,50%