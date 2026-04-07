Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

ConocoPhillips Aktie

ConocoPhillips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 13:30:00

Why ConocoPhillips Stock Rocketed More Than 16% in March

Shares of ConocoPhillips (NYSE: COP) surged 16.3% in March, significantly outperforming the 5% decline in the S&P 500. The oil company benefited from a big surge in crude oil prices last month. Here's a look at what fueled its rally last month and whether the oil stock is a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ConocoPhillips

mehr Nachrichten

Analysen zu ConocoPhillips

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ConocoPhillips 108,00 0,50% ConocoPhillips

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX vorbörslich schwächer -- DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag in Rot erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte mit Verlusten starten. Die Börsen in Fernost geben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen