Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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25.03.2026 22:53:55
Why Constellation Energy Stock Was a Winner on Wednesday
Constellation Energy (NASDAQ: CEG) provided a nice jolt to investors' portfolios in mid-week trading. On news that an influential investment bank resumed coverage of the stock with a bullish update on Wednesday, investors snapped up the shares, sending them up 3% that trading session.The person behind this was Morgan Stanley's David Arcaro, who flagged Constellation stock as an overweight (read: buy) at a $385 price target. That's 27% above its latest closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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25.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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25.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
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25.03.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
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25.03.26
|Handel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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