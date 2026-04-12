BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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12.04.2026 12:16:00
Why Contributing to Your IRA Before April 15 Could Lower Your 2025 Tax Bill
Most of us, unless we're independently wealthy, need to be saving and investing for retirement. That can seem like a drag, but it's vitally important. Fortunately, most of us are likely able to make use of tax-advantaged retirement accounts such as IRAs and 401(k)s.These accounts come in two main varieties, and one kind can shrink your tax bill for 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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