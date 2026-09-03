Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
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04.09.2026 00:56:10
Why Copart Stock Ticked 4% Higher on Thursday
Market players hit the gas pedal on auto marketplace operator Copart (NASDAQ: CPRT) on Thursday, following an analyst recommendation upgrade. With that fuel injection into the shares, they zoomed more than 4% higher that trading session. That was in sharp contrast to the benchmark S&P 500 index, which dipped by 0.7%.The person behind the upgrade was Jash Patwa of JPMorgan Chase's J.P. Morgan. Well before market open Thursday, he moved his Copart recommendation up one peg to overweight (read: buy) from neutral. He accompanied this with a significant price target raise, to $40 per share from $32. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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19.08.26
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19.08.26
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Analysen zu Copart Inc.
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