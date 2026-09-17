CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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18.09.2026 01:17:02
Why CoreWeave Stock Dived by More Than 5% Today
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock was rocked on Thursday. The artificial intelligence (AI) cloud company's shares closed down more than 5% on news of two fundraising measures it announced that morning.
CoreWeave announced an at-the-market (ATM) issue of its publicly traded Class A common stock. Up to 35 million shares are to be sold in a public offering by a large syndicate of sales agents.
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