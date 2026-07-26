CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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26.07.2026 22:18:00

Why CoreWeave Stock Fell 30% in Just 1 Month

Just a few weeks ago, CoreWeave (NASDAQ: CRWV) looked unstoppable.The neocloud provider had become one of Wall Street's hottest stocks, riding the wave of excitement generated by artificial intelligence. Investors were captivated by its explosive revenue growth, massive backlog of customer contracts, and strategic partnerships with some of the biggest names in AI.Then, almost as quickly as it climbed, the stock tumbled. As of mid-afternoon Friday, CoreWeave had lost 30% of its market capitalization in just one month, leaving many investors wondering whether something has gone seriously wrong. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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