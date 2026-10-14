Why CoreWeave Stock Tumbled Today

CoreWeave, one of the riskier stocks in the AI basket, was taking a dive today after a chart of its bond yields went viral on X, sparking concerns about its long-term ability to remain solvent.

As of 1:00 p.m., the stock was down 14.4% on the news, dragging down peers like Nebius, Oracle, and IREN with it.

Image source: Getty Images.

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