CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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14.10.2026 19:41:09
Why CoreWeave Stock Tumbled Today
CoreWeave, one of the riskier stocks in the AI basket, was taking a dive today after a chart of its bond yields went viral on X, sparking concerns about its long-term ability to remain solvent.
As of 1:00 p.m., the stock was down 14.4% on the news, dragging down peers like Nebius, Oracle, and IREN with it.
Image source: Getty Images.
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