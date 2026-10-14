CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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14.10.2026 19:41:09

Why CoreWeave Stock Tumbled Today

CoreWeave, one of the riskier stocks in the AI basket, was taking a dive today after a chart of its bond yields went viral on X, sparking concerns about its long-term ability to remain solvent.

As of 1:00 p.m., the stock was down 14.4% on the news, dragging down peers like Nebius, Oracle, and IREN with it.

Image source: Getty Images.

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