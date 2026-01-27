CoStar Group Aktie

CoStar Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 00:44:42

Why CoStar Group Stock Topped the Market Today

CoStar Group (NASDAQ: CSGP), the owner of familiar real estate websites Apartments.com and Homes.com, eked out a slight win on the stock exchange Tuesday. On news that an activist investor is trying to influence company governance, investors bid the stock up by 0.6% on the day. This edged past the S&P 500 index's 0.4% gain. That activist is hedge fund Third Point, headed by well-known veteran investor Daniel Loeb. On Tuesday morning, the firm sent a letter to CoStar's board of directors, urging major changes at the company. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoStar Group Inc.

mehr Nachrichten