CoStar Group Aktie
WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090
|
28.01.2026 00:44:42
Why CoStar Group Stock Topped the Market Today
CoStar Group (NASDAQ: CSGP), the owner of familiar real estate websites Apartments.com and Homes.com, eked out a slight win on the stock exchange Tuesday. On news that an activist investor is trying to influence company governance, investors bid the stock up by 0.6% on the day. This edged past the S&P 500 index's 0.4% gain. That activist is hedge fund Third Point, headed by well-known veteran investor Daniel Loeb. On Tuesday morning, the firm sent a letter to CoStar's board of directors, urging major changes at the company. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
