Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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29.07.2026 04:43:10

Why Costco, Verizon, Kroger, and Other Safe Dividend Stocks Are Rising

Previously high-flying semiconductor stocks have plunged in recent days. Intensifying competition from Chinese chipmakers and mounting concerns that artificial intelligence (AI)-related spending may not produce its promised returns are prompting investors to seek shelter in more defensive businesses.That's driving up the prices of dividend stocks like Kroger (NYSE: KR), Verizon (NYSE: VZ), and Costco Wholesale (NASDAQ: COST), all of which saw gains of roughly 2% on Tuesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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