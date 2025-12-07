Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

07.12.2025 02:26:00

Why Costco Will Win this Holiday Season and in 2026

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) customers love the retailer for much more than its legendary $1.50 hot dog and soda combo. They like buying in bulk to save money, and their loyalty -- evidenced by high member retention -- is just one thing that is making the stock a buy for investors during this holiday season and beyond.Image source: Getty Images.Consumers are expected to spend 5% less on average this holiday season, and 84% say they expect to trim spending over the next six months as the cost of living rises, according to PwC's Holiday Outlook 2025. People watching their spending is actually good news for Costco, which helps shoppers save money. It boasts a 90% member retention rate, which is impressive, and I'm encouraged by the expansion of the in-house brand, Kirkland Signature. In the company's September call with analysts, CFO Gary Millership saidContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
