Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
13.02.2026 20:02:51
Why CRISPR Therapeutics Stock Is Up Today (Despite Its Q4 Earnings Miss)
By all accounts its stock should be in the red today. CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) only reported $864,000 in fourth-quarter revenue after Thursday's closing bell, leading to a loss of $1.37 per share versus analysts' estimates for a loss of only around $1.20 per share on sales of at least a few million dollars. Yet, as of 2:03 p.m. ET Friday, CRISPR shares are higher to the tune of 9.7%. What gives?Thank Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), mostly.CRISPR Therapeutics' gene-editing therapy Casgevy is impressive enough in its own right, by virtue of being the FDA' first-ever approved gene-editing therapy (for the treatment of sickle cell disease). CRISPR Therapeutics still faces the same struggles most other young biotechnology companies do, however. Chief among these challenges is lingering -- and often significant -- losses and inconsistent, unpredictable revenue. Many biotech start-ups need a bigger developmental partner to help a new treatment reach its full commercialization potential.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRISPR Therapeutics AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRISPR Therapeutics AG
|40,40
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.