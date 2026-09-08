CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
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08.09.2026 23:25:47
Why CRISPR Therapeutics Stock Rocked the Market Last Month
Pioneering gene-editing company CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) was a well-performing biotech stock in August. Its shares were hot in the hot month, zooming almost 19% higher thanks to a solid quarterly earnings report and business update.
CRISPR released its second-quarter financials and business update early in the month, on Aug. 3, to be exact. It quoted CEO Samarth Kulkarni as saying that this "reflected strong execution across CRISPR Therapeutics' portfolio and platform" -- and he was not wrong.
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