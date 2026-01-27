Critical Metals Aktie
Why Critical Metals Corp Stock Fell 11.3% Today
Shares of Critical Metals Corp (NASDAQ: CRML) fell on Monday, finishing the day down 11.3%. The drop came as the S&P 500 gained 0.5% and the Nasdaq Composite gained 0.4%.The U.S. government has taken a 10% stake in the mining company USA Rare Earth, leading to a dip in many mining stocks like Critical Metals Corp, which had been driven higher by investors hoping for a similar investment from the federal government.That narrative has been especially strong for Critical Metals due to its Tanbreez project in Greenland, the massive territory that President Trump has said he wants under U.S. control.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
