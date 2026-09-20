CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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20.09.2026 23:00:11
Why CrowdStrike, Palo Alto Networks, SentinelOne, and Other Cybersecurity Stocks Surged This Week
It seems that not a day goes by without hearing about another data breach, a rogue agent, or a warning of a forthcoming artificial intelligence (AI)-driven apocalypse.
It's a perfect storm of fear-inducing news and predictions that's alerting investors to the dire need for effective cyber safeguards.
Several cybersecurity stocks have jumped in response as investors rotated into companies poised to benefit from these trends.
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