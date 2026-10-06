CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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07.10.2026 01:26:46
Why CrowdStrike Stock Ticked Higher on Tuesday
Don't look now, but one of the hottest tickets in tech industry events is being led by cybersecurity specialist CrowdStrike (NASDAQ: CRWD). On news that an upcoming industry conference it's helming has already set records, investors eagerly bought the stock, sending it to a more than 2% gain on Tuesday. CrowdStrike also received a substantial price target increase from an analyst.
That morning, CrowdStrike announced that its upcoming Fal.Con Europe2026 event has sold out, reaching capacity more quickly than ever in its three-year history. On top of that, registrations were up a meaty 60% over last year's conference.
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