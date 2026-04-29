Hess Aktie
WKN DE: A0JMQL / ISIN: US42809H1077
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29.04.2026 03:28:14
Why Cushing Sold Out of Hess Midstream LP -- and What It Means for Investors
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated April 28, 2026, Cushing Asset Management, LP dba NXG Investment Management sold all 1,357,200 shares of Hess Midstream (NYSE:HESM) in the first quarter. The estimated transaction value was $50.29 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the position declined by $46.82 million, reflecting both the share sale and stock price changes.Hess Midstream is a leading U.S. midstream energy partnership focused on the ownership and operation of critical infrastructure supporting upstream oil and gas development. The company leverages its integrated asset base and long-term contracts to deliver stable earnings and attractive distributions. Its strategic position in key production areas and strong customer relationships underpin its competitive advantage in the midstream sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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