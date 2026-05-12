The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.05.2026 01:40:26
Why CVS Stock Topped the Market on Tuesday
Ubiquitous American pharmacy operator CVS Health (NYSE: CVS) also had a strong presence on the stock market on Tuesday. That's because its shares traded in positive territory, rising more than 3% in contrast to the slumping S&P 500 index. New and positive notes from analysts tracking the company helped put some wind in its sails.That morning, two pundits raised their price targets on CVS. Going first was Lisa Gill from JPMorgan Chase's J.P. Morgan unit, who now feels the sturdy retail healthcare stock is worth $111 per share -- $10 higher than her previous estimation. Her peer Lance Wilkes followed with a price target boost to $106 per share from $94. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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