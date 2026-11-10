Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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10.11.2026 17:33:05
Why D-Wave Quantum Stock Crashed Today
Quantum computing stock D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) tumbled 8.8% through 11 a.m. ET Tuesday after reporting mixed earnings this morning.
Analysts didn't expect D-Wave to turn profitable in Q3, forecasting a $0.10 per share loss instead. In fact, D-Wave lost $0.13. On the bright side, its reported revenue of $4.5 million slightly surpassed forecasts of $4.4 million.
Image source: Getty Images.
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