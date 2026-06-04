Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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05.06.2026 00:10:30

Why D-Wave Quantum Stock Jumped Nearly 50% Last Month

Shares of D-Wave Quantum (QBTS) surged nearly 49% in May. While the stock was caught up in the larger market rally -- the S&P 500 jumped 5.15% in May while the Nasdaq Composite soared 8.36% -- a major announcement from the federal government sent shares flying.The biggest catalyst came later in the month from the U.S. Department of Commerce, which announced it will invest $2 billion in the quantum industry under the CHIPS and Science Act. Nine quantum computing companies -- including D-Wave -- will receive funds. The government and D-Wave signed a letter of intent for a $100 million investment in exchange for an equity stake.The market's reaction to the news was immediate. D-Wave stock surged over 33% that day alone, as investors digested the news of such a large investment from the federal government.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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