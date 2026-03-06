Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
06.03.2026 15:40:02
Why D-Wave Quantum Stock Plummeted 11.5% Last Month and Has Traded Flat in March
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock got hit with a significant valuation retracement in February, falling 11.5% in the month. Tech stocks generally had a rough go of things over the stretch, as investors took more cautious positioning on AI companies and other highly growth-dependent plays and digested a hotter-than-expected inflation report at the end of the month. In addition to these dynamics, the quantum-computing stock also saw a significant pullback following its fourth-quarter report. Image source: Getty Images.D-Wave published its fourth-quarter results before the market opened on Feb. 26. The quantum specialist recorded a non-GAAP (adjusted) loss of $0.09 per share on sales of $2.8 million in the period. For comparison, the average analyst estimate had targeted an adjusted loss of $0.06 per share on sales of roughly $3.7 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
26.02.26
|D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Nach Partnerschaft mit Quantum Circuits: D-Wave-Aktie im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
13.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie mit leichten Gewinnen: Kauf von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
07.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie trotzdem schwächer: Meilenstein in der Quantencomputer-Technologie verpufft bei Anlegern (finanzen.at)
Analysen zu Quantum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|16,07
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.