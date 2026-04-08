D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
08.04.2026 18:53:39
Why D-Wave Quantum Stock Plummeted 23.2% Last Month and Has Inched Lower in April
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock suffered a big pullback in March. The quantum-computing company's share price declined 23.2% in a month of trading that saw the S&P 500 decline by 5.1% and the Nasdaq Composite decline by 4.8%.While there wasn't anything major in terms of negative business-specific news for D-Wave last month, the company's stock was dragged lower by risk-off sentiment created by the Iran war. The company's share price is now down roughly 45 % year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
26.02.26
|D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Nach Partnerschaft mit Quantum Circuits: D-Wave-Aktie im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
13.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie mit leichten Gewinnen: Kauf von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
07.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie trotzdem schwächer: Meilenstein in der Quantencomputer-Technologie verpufft bei Anlegern (finanzen.at)
Analysen zu D-Wave Quantum
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|12,35
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen eröffnen den Handel schwächer. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.