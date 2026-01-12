Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
12.01.2026 23:47:01
Why D-Wave Quantum Stock Surged 15.4% Last Month and Is Rocketing Higher in 2026
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock managed to post double-digit gains in December's trading despite some volatility for growth stocks. The quantum computing company's share price rose 15.4% in the month, according to data from S&P Global Market Intelligence.D-Wave stock saw valuation gains in conjunction with project news and bullish coverage from analysts. Bullish momentum for the tech specialist has continued into 2026's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
