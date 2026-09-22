DHT Holdings Aktie

DHT Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q5PJ / ISIN: MHY2065G1052

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22.09.2026 16:51:39

Why DHT Holdings Stock Dropped Today

DHT Holdings (NYSE: DHT) stock is having a great September. Shares of the oil tanker operator, which owns 22 Very Large Crude Carrier supertankers (VLCCs), gained as much as 18% in September through Friday's close. DHT is giving back some of those gains today -- down 3% through 10:20 a.m. ET.

But why was DHT stock up in the first place?

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