DHT Holdings Aktie
WKN DE: A0Q5PJ / ISIN: MHY2065G1052
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22.09.2026 16:51:39
Why DHT Holdings Stock Dropped Today
DHT Holdings (NYSE: DHT) stock is having a great September. Shares of the oil tanker operator, which owns 22 Very Large Crude Carrier supertankers (VLCCs), gained as much as 18% in September through Friday's close. DHT is giving back some of those gains today -- down 3% through 10:20 a.m. ET.
But why was DHT stock up in the first place?
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