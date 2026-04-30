Abits Group Aktie

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WKN DE: A411MA / ISIN: VGG6S34K1136

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30.04.2026 07:29:47

Why Did Abits Group Stock Jump Over 48% After Hours?

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