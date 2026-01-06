Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
06.01.2026 17:02:19
Why Did Bloom Energy Stock Crash 20% in December?
Bloom Energy (NYSE: BE) has long been recognized for its clean energy solutions, serving a diverse range of large commercial and industrial customers. Its hydrogen fuel cells have helped large companies reduce their carbon footprint and enhance energy reliability.However, Bloom's solid oxide fuel cells are highly versatile and can utilize a variety of fuels. Using them to power artificial intelligence (AI) data centers has become a practical solution in securing the electricity needs of advanced computer server installations. That led investors to pile in, pushing Bloom Energy shares 300% higher in just four months last year. Many locked in those profits, though, as the year came to a close, pushing Bloom stock down 20.5% in December, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
