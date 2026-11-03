Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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03.11.2026 18:16:54
Why Did Bloom Energy Stock Jump 10% Today?
Increasingly negative sentiment toward data center growth has weighed on the shares of many AI infrastructure stocks. Bloom Energy (NYSE:BE) is a prime example, as its backlog of business is heavily reliant on data center projects. That helps explain why Bloom stock has declined about 25% in just the last month.
Investors are pushing past that negativity today, after word that Bloom signed a new memorandum of understanding (MOU) that could expand the use cases for its fuel cell technology. The news had investors bidding Bloom shares up more than 12% this morning. As of 12:12 p.m. ET, Bloom stock was still up 9.5%.
Image source: The Motley Fool.
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