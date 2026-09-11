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11.09.2026 14:49:32
Why Did Casey's General Stores Stock Tank This Week?
Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) reported a sharp jump in earnings this week, but investors weren't impressed. Shares have plunged 16% since last Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Casey's CEO, Darren Rebelez, called it an "outstanding first quarter performance," but investors are skeptical that the strong results will be ongoing. Here's why.
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