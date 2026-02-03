Critical Metals Aktie
Why Did Critical Metals Stock Soar 90% Last Month?
Geopolitical events have had investors buzzing about critical metals and mining companies over the past year. Interest in one in particular soared at the start of 2026. Several events, including a business update, sent shares of Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) soaring 89.8% in January, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.That performance should garner investor attention and interest in the company. It should also give investors pause as to why the company is valued at over $1.5 billion with virtually no revenue yet. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
