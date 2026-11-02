Why Did Enphase Energy Stock Bounce Back Today?

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) investors had a tough time of things last week. Shares of the solar power microinverter-maker closed the week down nearly 19% after the company missed badly on earnings Tuesday.

But today is a new day -- and a new week -- and Enphase stock is rocketing higher, up 10.3% through 1:25 p.m. ET. The question is: Why?

Image source: Getty Images.

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