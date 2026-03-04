Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
|
04.03.2026 16:48:31
Why Did Fluor Stock Continue to Soar in February?
Shares of construction and engineering firm Fluor Corp. (NYSE: FLR) jumped 13.2% in February, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The stock of what some might consider a stodgy industrial company has now surged 32% over the last 12 months.That's because Fluor operates in several sectors that are now in growth mode or poised to enter it in the near future. While the company's fourth-quarter report last month wasn't spectacular, investors still pushed the stock higher in February, as the business backlog remains strong. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Fluor Corp.
|
16.02.26
|Ausblick: Fluor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Fluor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Fluor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Fluor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Fluor Corp.
