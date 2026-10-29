Honeywell Aerospace Aktie
WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059
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29.10.2026 15:48:01
Why Did Honeywell Aerospace Stock Drop on Thursday?
Honeywell Aerospace (NASDAQ:HONA) shares tumbled 10.5% through 10:30 a.m. ET Thursday despite beating earnings forecasts last night.
Heading into Honeywell's Q3 report, analysts expected the airplane engines and parts manufacturer to earn only $1.86 per share on a bit less than $4.6 billion in sales. In fact, Honeywell earned $2.21 per share on more than $4.6 billion -- and then the stock sold off anyway.
Image source: Getty Images.
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