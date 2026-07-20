Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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20.07.2026 02:17:09

Why Did IBM Stock Plunge 25% in One Day? Preliminary Q2 Results Were Weak, but Not Terrible.

On Tuesday, July 14, IBM (NYSE: IBM) stock plunged 25.2% after the technology giant released selected preliminary second-quarter 2026 financial results. Its full, official report is scheduled to be released on Wednesday, July 22, after the market closes. This was Big Blue stock's largest percentage drop since at least January 1968, when modern daily pricing records began. And it was the largest-ever drop in dollar terms, with shares losing more than $73, falling from $290.23 to $217.07.It is very unusual for a well-established, profitable, large-cap company -- a so-called blue chip company -- like IBM to suffer such a steep one-day stock loss. Granted, the preliminary Q2 results were not good, but they weren't terrible either, so why such a massive sell-off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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