Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
20.07.2026 02:17:09
Why Did IBM Stock Plunge 25% in One Day? Preliminary Q2 Results Were Weak, but Not Terrible.
On Tuesday, July 14, IBM (NYSE: IBM) stock plunged 25.2% after the technology giant released selected preliminary second-quarter 2026 financial results. Its full, official report is scheduled to be released on Wednesday, July 22, after the market closes. This was Big Blue stock's largest percentage drop since at least January 1968, when modern daily pricing records began. And it was the largest-ever drop in dollar terms, with shares losing more than $73, falling from $290.23 to $217.07.It is very unusual for a well-established, profitable, large-cap company -- a so-called blue chip company -- like IBM to suffer such a steep one-day stock loss. Granted, the preliminary Q2 results were not good, but they weren't terrible either, so why such a massive sell-off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
|
29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|47,97
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.