Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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02.11.2026 16:51:16
Why Did Lucid Stock Just Pop?
Lucid Group (NASDAQ:LCID) stock tore 7.8% higher through 10:35 a.m. ET Monday on no particular news of note.
No news about Lucid,that is to say. What there was today was some good news for one of Lucid's biggest rivals in the electric cars space: Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), which is up 10.4% -- and it appears to be helping out Lucid stock, too.
Image source: The Motley Fool.
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