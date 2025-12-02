Alvopetro Aktie
WKN DE: A0ML3S / ISIN: CA34958M1023
|
02.12.2025 01:12:36
Why Did New Fortress Energy Stock Soar 7.4% Today?
Shares of New Fortress Energy (NASDAQ: NFE) jumped on Monday, finishing up 7.4%. The spike came as the S&P 500 and Nasdaq Composite lost 0.6% and 0.4%, respectively.Puerto Rico's Financial Oversight and Management Board (FOMB) conditionally approved a deal that could make or break the embattled liquified natural gas (LNG) company. After months of intense scrutiny, a nearly $4 billion contract in Puerto Rico finally received the green light from regulators, provided several conditions are met, like finalizing a tolling agreement. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alvopetro Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alvopetro Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.