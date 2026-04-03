Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
03.04.2026 15:36:32
Why Did Newmont Stock Jump Nearly 12% This Week?
Gold prices have fluctuated since the start of the year, and so has the stock price of gold miner Newmont (NYSE: NEM). That volatility gives investors opportunities, though. This week was one where precious metals investors bought back in. Gold moved higher this week, and Newmont shares jumped by 11.7% since last Friday's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
|
18.02.26
|Ausblick: Newmont präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Newmont vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Newmont stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.