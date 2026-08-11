Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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11.08.2026 19:58:21
Why Did Oracle Stock Drop After Today's TikTok News?
Oracle (NYSE: ORCL) shareholders got some good news today: The Trump Administration has lifted its ban on the TikTok app on federal government-owned electronic devices and removed the threat of a complete ban in the United States. Following a Justice Department opinion last month that deemed a U.S.-owned TikTok no longer a worrisome "covered application," suspected of abuse by Chinese cyber-spies, the White House Office of Management and Budget today canceled a 2023 directive banning the app from government devices.Then Oracle stock dropped 4.1% (through 1:40 p.m. ET).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Oracle Corp.
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