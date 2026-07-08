Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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09.07.2026 00:04:07

Why Did Palo Alto Networks Stock Drop Today?

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock closed down 4.9% on Wednesday -- which is kind of surprising, because according to one Wall Street analyst, the stock should go up as much as 30% over the next year.Image source: Getty Images.This morning, you see, Evercore ISI analyst Peter Levine raised his price target on Palo Alto Networks from $320 to $415. Instead of rising, however, Palo Alto stock fell... to almost precisely $320! Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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