Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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09.07.2026 00:04:07
Why Did Palo Alto Networks Stock Drop Today?
Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock closed down 4.9% on Wednesday -- which is kind of surprising, because according to one Wall Street analyst, the stock should go up as much as 30% over the next year.Image source: Getty Images.This morning, you see, Evercore ISI analyst Peter Levine raised his price target on Palo Alto Networks from $320 to $415. Instead of rising, however, Palo Alto stock fell... to almost precisely $320! Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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